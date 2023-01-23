『【テーラーメイド】SIMMAX 5W TOUR AD DJ-6S【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 18時 44分に出品され04月16日 18時 44分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【テーラーメイド】

SIMMAX

5W

18°

シャフト TOUR AD DJ-6S

エリートグリップ

ヘッドカバーございます

使用に伴うキズ等ございます

状態は写真でご確認下さい

中古品としてご理解ご了承の上、ご購入下さい

プチプチ等での簡易包装での発送です

宜しくお願い致します



ロフト角...18



番手...5W 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: テーラーメイド