『Samsonite(サムソナイト)キャリーケース(1000547)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 05時 26分に出品され04月01日 05時 26分に終了予定です。即決価格は8,954円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ご覧頂きありがとうございます(^^)



◎中古品の為、多少のキズ等ありますが(表面部分や底部品)、全体的に綺麗な状態になります。



◎付属品は写真に写ってる物が全部に なります。 (本体のみ)



◎外箱が無い為、本体の上から緩衝材で3重巻きにして綺麗に梱包し、発送 致します。



◎ご注文後、再度動作確認、除菌クリ ーニングしまして、翌日か翌々日に発 送致します。



商品の詳細

トップハイライト

Samsonite製キャスター付ビジネスバッグ(パソコンバッグ)。飛行機、機内持込可能！100席以上の機内持ち込み対応バッグです。大きさ約 高さ３８cm x 幅４４cm x 奥行２５cm 持ち運びに便利なキャスター付、ハンドルを伸ばした時の高さは床から約１０５cm。素材には1262D高密度ナイロンを使用しており生地も作りもしっかりとしたバッグとなっています。また、各ファスナーには南京錠タイプのＴＳＡロックキー等を取り付ける穴が開いています(キーは別売)。背面にはスーツケースの上に乗せる場合の落下防止ガイドも付いています。

最前面の収納ポケットには携帯電話や、ボールペン、カード類、メモリカード、書類などを収納できるポケットが複数付いています 。

前面から２番目の収納は書類専用ポケット、仕切りも付いています

前面から３番目の収納は最大１７．３型液晶ノートパソコンまでの大きさに対応したパソコン・タブレット専用収納ポケット。パソコンの大きさに合わせて収納部分のサイズを調整可能です。幅も約５ｃｍと比較的大きな収納になっておりパソコン以外も収納可能。

前面から４番目の収納は幅が１０cmあり一番大きな収納スペースになっています。短期出張であれば衣類も収納可能。ファスナーを開けた際に衣類が飛び出ないよう押さえるバンドも付いています。

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商品仕様

ブランド‎SAMSONITE(サムソナイト)

メーカー‎Samsonite

製品サイズ‎43.18 x 22.86 x 33.66 cm; 0.28 g

商品モデル番号‎PFT MOBILE OFFICE

メーカーにより製造中止になりました‎いいえ

商品の寸法 幅 × 高さ‎43.2 x 22.9 x 33.7 cm

カラー...ブラック



キャリーケースサイズ...S(〜3泊)



特徴...機内持ち込み可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Samsonite(サムソナイト)キャリーケース(1000547)