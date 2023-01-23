『DSQUARED2★ディスクエアード★デニムジャケット★イタリア製★ショート丈【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 13時 47分に出品され03月17日 13時 47分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【DSQUARED2】 デニムジャケット





★希少なランウェイで発表されたDSQUARED2のデニムジャケットです。



袖から背中にかけて施されたレザーのフリンジとメタルスタッズがとても可愛くカッコいいです。背中や袖のプリントもおしゃれです。



ネックやポケットやジッパーの見返しにも贅沢にレザーが施されています。



ショート丈なので、コーデしやすいです。

ロマンチックスカート などを合わせても甘辛バランス良く、ワイドパンツなどを合わせてもカッコいいです。



ダブルジップファスナーなので、ウエスト周りのチラ見せでセクシーに着用したりも楽しいですね♡



当時、20万〜30万ぐらいの上代だったと思います。こんなに手のかけられたデニムジャケットはあまりなく希少です。

体型が変わり、泣く泣く手放すことにしました。とてもファッショナブルでおしゃれです。





- デザイン: 皮フリンジ付き、

- 素材: デニム

- ポケット: 前面に2つのポケット

- ファスナー: フロントダブルジッパー付き

- サイズ: 小さめのフィット感

- 装飾: スタッズ装飾付き





●状態 USED品

※返品はお断りさせていただきますので、中古品であることをご理解いただける方のみご購入ください。神経質な方はご購入をお控えください。



●サイズ：タグ表記 38サイズ



肩幅 39cm

身幅 43cm

着丈 42cm

袖丈 63㎝

採寸の若干の誤差はご了承ください



★38サイズですが、着用感はタイトで小さめです。日本サイズのSぐらいの着用感です。

必ず実寸サイズを参考にご購入下さい。





●素材：綿 100%

装飾部 ラムレザー





※撮影時の光、お使いのモニター環境によって色の見え方が違う場合がございます。予めご了承ください。





★質問などお気軽にお尋ね下さい^_^



★同梱発送など対応させていただきます。

ご希望の場合はご購入前にお知らせ下さ

い。ご購入後の同梱発送はできませんので

ご注意下さい。





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#マダムキャサリン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DSQUARED2★ディスクエアード★デニムジャケット★イタリア製★ショート丈