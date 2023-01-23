『WTAPS HUMAN MADE TANKERS JACKET 新品未使用【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 02時 44分に出品され03月18日 02時 44分に終了予定です。即決価格は28,080円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 192OZHUD-JKM01S

WTAPS HUMAN MADE TANKERS JACKET

サイズL

新品、未使用品ですが自宅保管です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WTAPS

HUMAN

MADE

TANKERS

JACKET

新品未使用