『プラダPRADA 財布 バイカラー灯油＠値下げ交渉&即購入OK✨専用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 36分に出品され03月03日 05時 36分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数年前に購入しましたがあまり使用してません。

箱とカードあります。

目立った傷はないですが多少の擦れはあります。

外側チャックの取っ手が切れたので業者でリペアしてもらいました。

問題なく使えます。

ご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ プラダPRADA

財布

バイカラー灯油＠値下げ交渉&即購入OK✨専用