『ダイソン Dyson Solarcycle Morph フロアライト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 09時 46分に出品され03月18日 09時 46分に終了予定です。即決価格は18,000円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイソン Dyson Solarcycle Morph フロアライト CF06WS ホワイト／シルバー



定価：97,900

購入日：昨年6月ごろ

使用回数：殆ど無し

出品経緯：使用頻度が殆どないため出品いたします。

状態：殆ど傷・よごれ無し。スタンド箇所にやや擦り切れた模様がよく目を凝らしてみるとあります。

梱包作業に時間がかかるため、発送までに7営業日ほどお時間をいただいております￼。



そのため神経質な方はご購入をお控えください。

価格交渉はコメント欄にてよろしくお願いいたします。



商品購入後のキャンセル等はできかねますので、何卒よろしくお願いいたします。￼￼ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン