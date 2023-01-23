『A.D.S.R エーディーエスアール サングラス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 09時 38分に出品され03月12日 09時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 A.D.S.R エーディーエスアール



ZAPPA 08

フレーム：Havana Yellow & Clear Brown

レンズ：Brown



サイズ

レンズ幅48 ブリッジ幅24.5 テンプル長さ145



フレーム・テンプル共にスタンダードな厚みで統一したシンプルなスクエアモデル。

程よいサイズ感で様々なスタイルに合わせることができる実用性の高いモデルな上に、

フレームとレンズの絶妙なカラー配色が上品な印象を与えるスタイリッシュな一本。



レンズをグリーンに変えているので最初に付いていたレンズもお付けします！



中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。



即購入OK！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エーディーエスアール

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ A.D.S.R

エーディーエスアール サングラス