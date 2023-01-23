『新品 希少 アムウェイ 浄水器 E-8301-J1 Amway @【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 14時 14分に出品され04月03日 14時 14分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー：Amway／アムウェイ

元箱付き

新品 浄水器

型番：E-8301-J1

付属品：お写真に写っているものが全てです。



本体以外に以下の付属品あります

・切り換えバルブ

・ホース

・切り換えバルブ取り付けセット

・ACアダプター

・フィルター

・紫外線ランプ







espring 浄水器より前のモデルなので、型番及び内容をご確認ご了承のした上でご購入よろしくお願いいたします







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新品未使用品ですが

自宅長期保管の為、本体及び付属品に傷、汚れ、変色等と箱に痛み、シール跡あります、ご了承の上ご購入よろしくお願いいたします^_^ 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>浄水器・整水器 商品の状態: 新品、未使用