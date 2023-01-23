『日本製 JRA クロコダイル 長財布 本革 一点物 パッチワーク 黒 高級 国産【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 05時 27分に出品され03月09日 05時 27分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 122gと軽量でありながら、JRAマークのついた本物のクロコダイルの長財布です。

端切れをパッチワークのように繋ぎ合わせているので、まさに一点もの。

世界でひとつだけのお財布です。

他の人と同じものは使いたくない！って方、いかがですか？

個性的かつシンプルでもある、男女兼用のデザイン。

譲り受けたものの、私も使いそうにないので欲しい方にお譲りいたします。



◆状態

未使用ですが、長期自宅保管しており、内部カード入れの一部に若干、折り癖がありますが、カードを入れて使用していくと気にならないと思います。（写真11枚目）

また折山の部分が一部、擦り傷のような箇所があります。（写真12枚目）

財布の下部なので、そこまで目立たないかとは思います。

ワニ革は生き物ですので、細かい傷・色ムラ等が見受けられる事がありますが自然の生き物の証しと言う事でご理解頂ける方のみにご購入下さい。

パッチワークならではの、様々な模様をお楽しみいただけます。



◆JRAマークとは？

ワシントン条約（CITES）に基づき正しく輸入された皮革を使用して、

丹念に仕上げられた価値のある日本製品であることを証明するものです。

JRAとは、全爬協（Japan Reptile Leather Industries Association）の頭文字を取ったもので、日本及びアジア各国に商標登録されています。



◆カラー

外側：ブラック 内側：グレー



◆仕様

お札入れ×2 ファスナー付き小銭入れ×1 ポケット×3 カード入れ×12

収納力抜群、チャックがL字型の長財布です。



◆サイズ（約）

横21×縦11×マチ3cm



◆付属品

なし（保証書や専用箱はありません。）



◆特記事項

※梱包はリサイクル品を使用します。



※返品はお受けできません。



※素人が検品しておりますので、細かい部分の見落としがある可能性もありますので、神経質な方はご遠慮ください。



※他サイトでも出品中のため、売り切れ次第、キャンセルや削除をさせていただきますので予めご了承ください。



素材...本革

革素材...ワニ革/クロコダイル

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 日本製

JRA

クロコダイル

長財布

本革

一点物

パッチワーク

黒

高級

国産