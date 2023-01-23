『『未使用品』GEORG JENSEN サングラス ゴールド(ケース付)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 17時 43分に出品され03月06日 17時 43分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 デンマークの高級ブランド、ジョージ・ジェンセンのサングラス



未使用品の為、お譲りいたします



スタイリッシュなデザインとゴージャスなフレームカラーはメンズ、レディース共にファッションに風穴を開けるワンポイントアイテムです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジョージジェンセン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 『未使用品』GEORG

JENSEN

サングラス

ゴールド(ケース付)