『【休日限定価格☆早い者勝ち】ルイ・ヴィトン ダークブラウン バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 10時 49分に出品され03月12日 10時 49分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

ルイ・ヴィトンは、世界的に有名なラグジュアリーブランドで、そのアイテムは高品質とスタイルを兼ね備えています。このバッグは、エレガントなデザインと実用性を兼ね備えた一品です。



【素材とデザイン】

キャンバス素材を使用しており、耐久性がありながら軽量です。ダークブラウンの色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、シーズンを問わず活躍します。



【状態について】

底面には使用感が見られますが、全体的には良好な状態です。レザーのハンドルはしっかりしており、持ち運びも快適です。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: キャンバス

- 色: ダークブラウン

- ハンドルの素材: レザー

- 底面の状態: 使用感あり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【休日限定価格☆早い者勝ち】ルイ・ヴィトン

ダークブラウン

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