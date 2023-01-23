『bless u BU OG logo stitch sweatshirt【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 19分に出品され03月11日 07時 19分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ブラック

サイズ S



即購入okです！



bless u公式オンラインサイトで購入しました。サイズ感が合わなかったため出品させて頂きます。これからのシーズンに非常に似合う服だと思います。お値段交渉も受け付けております！友達に譲るかもしれないので早めの購入お待ちしてます！



【ブランドの特徴】

BlessÜは、シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴のブランドです。このトレーナーは、カジュアルなスタイルを求める方に最適です。



【デザインの魅力】

黒を基調としたボディに赤いラインが施されており、視覚的に引き立つデザインです。刺繍されたロゴがアクセントとなり、個性的な印象を与えます。



【快適な着心地】

ラグラン袖のデザインにより、動きやすさが確保されており、普段使いにも適しています。柔らかい素材感が、リラックスした着心地を提供します。



- ブランド: BlessÜ

- 色: 黒

- デザイン: 赤いライン入り

- 刺繍: BlessÜのロゴ

- 背面デザイン: シンプルな黒

- 袖のスタイル: ラグラン袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ bless

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OG

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sweatshirt