『★9406A-3737★新品未使用 オークリー Sutro スートロ サングラス【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 17時 15分に出品され03月31日 17時 15分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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OAKLEY オークリー OO9406A-3737 サングラス

Sutro スートロ 009406A-3737



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#岡愛子OAKLEY

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#岡愛子9406A



■フレームカラー： Matte Silver Green Colorshift マットシルバーグリーン

■レンズカラー：プリズムロードジェイド

■可視光線透過率 15%

■サイズ： 全長145mm 縦 56mm

■付属品：専用ケース、 タグ、説明書、保証書が付属



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岡愛子 (*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: オークリー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ★9406A-3737★新品未使用

オークリー

Sutro

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サングラス