『⭐️AirPods Pro 第2世代 ⭐️【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 08時 44分に出品され03月29日 08時 44分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ··· AirPods Pro第2世代

⭐️AirPods Pro第2世代⭐️



希望があれば大幅お値下げ販売します‼️コメントお待ちしております



カラー ホワイト



シリーズ···Apple

カラー···ホワイト

容量···未使用に近い

購入した場所 携帯ショップ

付属品···イヤホン,箱,説明書,充電ケーブル,



商品すり替えがある為返品交換はできませんご了承ください



#iPhone #Apple #携帯 #イヤホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル