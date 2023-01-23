『BUTTER GOOD ゴーデュロイハーフジップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 12時 31分に出品され03月10日 12時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：L

着丈:71 身幅62 袖丈65 肩幅47 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BUTTER

GOOD

ゴーデュロイハーフジップ