『Blackview BV9300 Pro ※難あり※【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 14時 05分に出品され03月16日 14時 05分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1か月ほど使いました。箱と説明書に若干傷み、本体に多少傷はありますが、動画、ゲーム共問題ありませんでした。付属品も揃っています。Wi-Fiとau回線SIMで通話と通信を確認しています。

何故か初期化できない(=初期設定できない)ため、アプリは自身で入れる必要があります。バッテリーが長持ちするので、動画や特定のゲーム用のサブスマホに良いかもしれません。



ネットもゲームもサクサク動きました。防水、防塵、耐衝撃仕様で、アウトドアでも活躍します。バッテリーが大容量なので少し重たいです。急速充電対応しています。

宅急便でお届けします。



製品情報

OS Android 12

CPU MediaTek Helio G99

RAM 12GB

ストレージ 256GB

SIM nanoSIM ×2（microSDは片方のSIMスロットと共用）

入出力 USB Type-C

カメラ イン32MP/アウト50MP

バッテリー 15,080 mAh

ディスプレイ 6.7インチ（2,388 x 1,080）

サイズ 184 .6 × 85.6 × 22.8 mm

重量 525 g

生体認証 指紋認証、顔認証

IMEI 357411130001413



シリーズ...その他 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 傷や汚れあり