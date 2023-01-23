『【Uterque】スペインZARA姉妹ブランド レザージャケット シープスキン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 11時 18分に出品され03月25日 11時 18分に終了予定です。即決価格は7,246円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



レザー素材···本革 羊革

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◊アイテム

Uterque スペインブランド Zara Group ZARA姉妹ブランド 日本未上陸 ウテルケ シープスキン ライダースレザージャケット ファー



◊サイズ

欧米Sサイズ



◊平置き採寸

肩幅 約

身幅 約

着丈 約

素人採寸ですので参考程度にお考え下さいませ



◊状態

試着程度の美品です✳︎ブランド選択がないので姉妹ブランドであるZARAの名前おかりしてます

目立つ汚れやダメージ等なく状態は概ね良好だと思います





◯発送方法は急遽らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便で変更することがありますのでご了承下さいませ



◯カメラの性能があまりよくないため、写真の写り具合によっては実物の色味と多少異なる場合がありますがご容赦ください



◯気をつけて点検するよう心がけていますが素人点検、素人管理ですので、気付かなかった色褪せやキズ等あるかもしれません ご容赦くださいませ



◯出来るだけ小さく梱包させて頂きます

折ジワ等出来ることもございますがご容赦ください



◯あくまで中古品ですので、ご納得頂けるかたはご検討くださいませ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【Uterque】スペインZARA姉妹ブランド レザージャケット シープスキン