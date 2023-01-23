『YAMAHA ヤマハ 電動自転車バッテリー本体12.3Ah【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 14時 35分に出品され03月28日 14時 35分に終了予定です。即決価格は11,944円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 予備で購入しましたが、

使う予定が無くなった為出品致します。

保管に伴う傷はありますが、本体は未使用です。



pseマーク写真7





◆バッテリー本体

ブランド：ヤマハ

カラー：ブラック

商品タイプ：12.3Ah

充電時間：3.5時間

繰り返し充電：700～900回

定格容量：12.0Ah



搭載機種：PAS With、PAS With DX、

PAS Kissmini un、PAS Babby un、

PAS Crew Disney edition、PAS mina、

PAS CITY-C、PAS CITY-X

PAS CITY-V、PAS VIENTA5、

PAS SION-U(20型)、PAS SION-U(24型) 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヤマハ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ YAMAHA

ヤマハ

電動自転車バッテリー本体12.3Ah