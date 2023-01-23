『Bacchus WL5-ASH 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 21時 26分に出品され03月17日 21時 26分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bacchus WL5-ASH です



新品で購入後数回しか弾いていない美品となります。改造用にしようかとも考えましたが時間もないためお譲りしたいと思います。



ネックは概ねストレート

フレット残は9割

音出しチェックは問題ありません



ソフトケースが付属します



外観については画像をよくご参照ください。個人出品ですので見落としなどご容赦ください。



送料込みで出品していますが、沖縄離島への発送には別途送料を頂戴します。

当方都合ですが佐川急便にて発送予定です。

ご購入後の取引コメントよりお届け先のご住所、お名前、電話番号をお知らせください。





また個人での出品となりますのでご購入後のクレームや返品はお受けできません。

あくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。



お値引きについてはコメント欄より希望額をお知らせいただければ検討いたします。

専用対応は致しませんのでコメントでのやり取りに関わらずお手続き順を優先いたします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バッカス