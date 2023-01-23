『Grounds Jewelry スニーカー 28cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 56分に出品され03月05日 19時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Grounds Jewelryスニーカー 28cm

アッパーはエンボス加工されたデザイン



色: ライトグリーン×グレー



アウトソールは少し傷や汚れあります。

アッパーは綺麗な状態です。

数回履いています。





箱無し

(予めご了承ください) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: グラウンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Grounds

Jewelry

スニーカー

28cm