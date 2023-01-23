『Grounds Jewelry スニーカー 28cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 56分に出品され03月05日 19時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|グラウンズ
ミハラヤスヒロMIHARA YASUHIRO A02FW704 スニーカー42
¥ 13000
HOMME PLISSE 紫 スニーカー WAKOUWA
¥ 9204
sacai × Nike LDV Waffle Green 27.5cm
¥ 11750
25.5㎝ vans アナハイム オーセンティック44DX
¥ 7020
NIKE AIR ZOOM REV スニーカー
¥ 7566
NEIGHBORHOOD x WESCO エンジニアブーツ8E
¥ 127111
カクタス プラント フリー マーケット × ナイキ エアフリー2 ブラック
¥ 37050
New Balance 1906L Silver 27cm 箱付属品無し
¥ 14000
NIKE SB マミー
¥ 23400
Nike Air Jordan 1 レトロ HIGH OG黒/グレー
¥ 15000
RED WING SHOES 8001
¥ 11700
PEACEMINUSONE × Nike Air Force 1 Low 07
¥ 17940
送料無料 NIKE AIR JORDAN1 LOW KO DX4981 006
¥ 9360
VANSバンズエイサーメッシュニーSPデザートカモスニーカーUSA限定26.5
¥ 13000
Nike Dunk High Pro SB Tweed ハイカット
¥ 13000
トムフォード クロコ型押し サイドゴア レザー ブーツ 黒 J0709 9
¥ 34609
REDWING レッドウィング ポストマンシューズ 101
¥ 12500
FRED PERRY フレッドペリー ローファー 27cm 箱付き
¥ 11700
落札価格9750円
530 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！