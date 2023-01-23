『腕時計 シチズン コレクション NB1041-84E メカニカル メンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 02分に出品され03月31日 01時 02分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名

腕時計 シチズン コレクション NB1041-84E メカニカル メンズ



製品詳細



シチズン コレクションのNB1041-84Eは、エレガントでクラシックなデザインが特徴のメカニカル腕時計です。男性向けに作られ、シンプルながらも高い機能性を持っています。



主な特徴

•デザイン: シンプルなダイヤルデザインと、細部までこだわり抜かれたケースが特徴。落ち着いた色合いで、ビジネスやカジュアルシーンに適しています。

•性能: メカニカル（自動巻き）ムーブメントを搭載し、手巻きにも対応。精度の高い時間計測が可能です。

•耐久性: ステンレススチールケースとサファイアガラスを使用し、傷がつきにくく耐久性があります。

•視認性: 視認性の高いインデックスと針が、シンプルでありながら読みやすさを提供します。



【仕様】

•ブランド: シチズン

•モデル: NB1041-84E

•サイズ: ケース径約40mm、腕周り約15.5センチ



付属品

写真のものが全てになります！



保管時のこすれ等がある場合がございますが、本体や性能に問題ございません。ご理解できる方宜しくお願い致します。細かな点が気になる方、保管品に不慣れな方は購入はご遠慮ください。



最後までご閲覧頂き、誠にありがとうございます。



購入元: ブランド真贋鑑定済ショップ



すり替え等防止のため返品不可とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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