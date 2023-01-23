『ジャーナルスタンダード レザー テーラードジャケット M 黒 ブラック 羊革【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 57分に出品され03月19日 05時 57分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャーナルスタンダード レザー テーラードジャケット M 黒 ブラック 羊革



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ジャーナルスタンダード JOURNAL STANDARD のテーラードジャケット です。

フォーマルな場面だけでなく、カジュアルでも合わせるアイテムを選ばない1着、シーンを問わず活躍し長くご着用頂けます。



○サイズ

サイズ M

肩幅 約42cm

身幅 約49cm

袖丈 約60.5cm

着丈 約67cm



平置き実寸。

素人採寸ですので多少の誤差はございますご了承ください。

着画はお断りいたします。



○素材

羊革

身頃裏 キュプラ 88％

ウール 12％

袖裏 ポリエステル 100％



○状態

全体的に目立った傷や汚れ無い良品です

長く活躍いただける商品です。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。

分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。



○カラー

黒 ブラック



・中古品のため、写真に写らない小さな傷や汚れ、劣化、擦れ、たるみがある場合があります。

・照明の具合、ご覧になっているスマホやパソコンの画質の影響で実際とは色合いが異なる場合があります



・タバコ吸ってません。

・ペット飼ってません



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャーナルサウンド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャーナルスタンダード

レザー

テーラードジャケット

M

黒

ブラック

羊革