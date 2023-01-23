『★美品★ PELLE MORBIDA （2室タイプ）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 28分に出品され03月12日 17時 28分に終了予定です。即決価格は22,032円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PELLE MORBIDA キャピターノ ブリーフバック（2室タイプ）



色はネイビーです。



購入後、２度使用しましたが、後は室内保管しておりました。



後半のほうの写真に青い丸印をつけていますが、小さな擦り傷が1カ所ありますが、全体的に非常に綺麗です。ショルダーベルトは全く使用しておりません。



よろしければどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ペッレモルビダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ★美品★

PELLE

MORBIDA

（2室タイプ）