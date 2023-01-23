『THE BRIDGE バッグ イタリア製 本革【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 40分に出品され03月15日 08時 40分に終了予定です。即決価格は10,940円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリアで購入しました。

現物は写真6〜11枚目でご確認ください。

●注意事項：

バッグの底に多少傷があります（写真11枚目）



イタリア製。

100%フルグレインの植物タンニンなめしレザー。

総裏地付き。

ショルダーストラップ。

内ポケット

外側にジッパー付きポケット2つ

ジッパー付きメインコンパートメント

寸法 - 32 | 22.5 | 16cm



素材...本革

カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

BRIDGE

バッグ

イタリア製 本革