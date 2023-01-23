『WIND AND SEA / AMERI オリーブグリーン MA-1ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 19時 27分に出品され04月01日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

このジャケットは「WIND AND SEA / AMERI 」によってデザインされており、独自のスタイルと高品質が特徴です。



【スタイル】

MA-1ジャケットのデザインは、クラシックでありながら現代的な要素を取り入れており、カジュアルなコーディネートにぴったりです。



【色と素材】

オリーブグリーンの色合いは、さまざまなスタイルに合わせやすく、季節を問わず着用可能です。



- ブランド: WIND AND SEA / AMERI ウィンダンシー

- 色: オリーブグリーン

- スタイル: MA-1ジャケット

- 背面デザイン: ロゴあり



LENGTH 68.0 / SHOULDER 49.0 / CHEST 114.0 / SLEEVE 64.0



中古品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。

ノークレームノーリターンでお願いします。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウィンダンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

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