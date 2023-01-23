『UStokyo Fake Double Knee Easy Pants【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 07時 35分に出品され03月13日 07時 35分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド / US

Fake Double Knee Carpenter Easy Pants



色 インディゴ

ウエスト：35cm(28～38inch対応)

股上：32cmレングス：70.5cm裾幅：19cm

素材 /ポリエステル、コットン



三軒茶屋のショップ‘US’のオリジナルアイテム



すぐに売り切れてしまう人気商品です。

サイズが少し合わなかったので泣く泣く出品します。



目立つ汚れはございませんが、中古品になりますのでご理解ある方のみお願いします。

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カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ UStokyo

Fake

Double

Knee

Easy

Pants