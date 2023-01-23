『ナイキ ACG サーマフィット ADV ルナレイク パファー ジャケット L【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月30日 08時 54分に出品され04月30日 08時 54分に終了予定です。即決価格は21,160円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ACG Therma-Fit Adv Lunar Lake Puffer Jacket "Black"

ナイキ ACG サーマフィット ADV ルナレイク パファー ジャケット "ブラック" DH3071-011







◆サイズ L

胸囲97cm〜103cm

身長176cm〜185cm

着丈73/胸囲126/裾幅57/肩幅53/袖丈61（cm）

◆カラー Black

◆状態 新品未使用タグ付き

◆購入先 NIKE online

◆定価 59,400円







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24時間以内の発送可能です。





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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナイキ

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