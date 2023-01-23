『balenciaga x adidasデニムジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 17時 04分に出品され04月11日 17時 04分に終了予定です。即決価格は38,220円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 バレンシアガ アディダスコラボのデニムジャケットです。

サイズは1サイズでございます。

着丈:71cm、胸囲:118cm、肩幅:52cm。

よろしくお願いします。





#balenciaga

#バレンシアガ

#デニムジャケット

#希少サイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ balenciaga

x

adidasデニムジャケット