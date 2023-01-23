『Supreme Woven Shoulder Bag Black【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 50分に出品され03月26日 00時 50分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品詳細】

ブランド名：supreme

商品名: Supreme Woven Shoulder Bag "Black"

サイズ：

状態：新品・未使用・未開封

付属品：なし



※※重要※※

在庫管理の関係上、配送時のボールは捨てている事が多い為、基本的にこちらが用意した段ボールでお送りさせて頂きますのでこちらもご理解頂ける方のみご購入頂ければと思います。

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TNF 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

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