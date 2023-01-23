『【希少サイズ】カーハート アクティブジャケットアクティブパーカー BLK S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 01時 59分に出品され03月30日 01時 59分に終了予定です。即決価格は17,664円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#qnpカーハートcarhartt



■Brand■

• carhartt



■Size■

• S



■Color■

• BLK





■ ビンテージ ヴィンテージ オールド old レトロ retro

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■採寸■

・肩幅 50cm

・身幅 59cm

・袖丈 58cm

・着丈 65.5cm



（素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください）



※古着、ビンテージ品となりますので多少の汚れやダメージをご理解頂ける方のみお願い致します。



【その他】

■ あくまでも中古品となりますので、商品の状態は必ずご購入前に写真でご確認いただき、納得のうえご購入下さい。



■ 神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少サイズ】カーハート

アクティブジャケットアクティブパーカー

BLK

S