『ARROW Mohair V neck Knit 80s【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 20時 08分に出品され03月23日 20時 08分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このベージュのVネックセーターは、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。



【ブランド】

ARROWのセーターは、品質とスタイルを兼ね備えたアイテムとして知られています。



【着心地】

柔らかい素材感で、快適な着用感を提供します。



- 色: ベージュ

- デザイン: Vネック

- ブランド: ARROW

- 状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ARROW

Mohair

V

neck

Knit

80s