『【オニツカタイガー】リメイクドッキングスウェット M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 01時 16分に出品され04月09日 01時 16分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在30件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前にオニツカタイガー店舗にて16500円で購入し、1度着用し、自宅で保管しておりました。



目立った汚れ等はないかと思いますが、素人検品であること、中古品にご理解のある方にご購入いただけたらと思います。



※ 梱包の際、コンパクトにさせていただきます。保管や発送時によるたたみジワはご容赦ください。



【サイズ】M（UNISEX）

身幅：59cm

着丈：72.5cm

裄丈：85.5cm

※素人採寸のため誤差はご容赦ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オニツカタイガー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【オニツカタイガー】リメイクドッキングスウェット

M