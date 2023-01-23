『✨️美品✨️PORTER インベーダー ボディバッグ ウエストポーチ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 35分に出品され03月05日 14時 35分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



PORTER ポーター

吉田カバン ボディバッグ

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クロスボディ ミニバッグ

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■カラー

ブラック BLACK 黒



■仕様

ポケットの数

外側:3

内側:1



■付属品

特になし



■素材

ナイロン



■サイズ(cm)

・ヨコ:27

・タテ:17

・マチ:13

・ショルダー:98(調節可能)

・重量:311g

※平置き測定です。

※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。



■購入場所

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)



■状態

多少の使用感と使用によるスレ傷が多少ありますが、目立った汚れや破れは見当たらず、まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。





⚠️ご不明な点は購入前に必ず画像やコメントなどよりご確認をお願いします‼️

⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します‼️



■配送

宅配便

※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。



■注意事項

・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。

・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。





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管理番号 GF031026 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ✨️美品✨️PORTER

インベーダー

ボディバッグ

ウエストポーチ

ブラック