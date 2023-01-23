『エルメス ガーデンパーティ PM ネゴンダ エトゥープ ブラウン 茶【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 03時 42分に出品され04月22日 03時 42分に終了予定です。即決価格は184,800円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド◆エルメス HERMES

商品名◆ガーデンパーティ PM

カラー ◆エトゥープ エトープ

サイズ◆(横:約40cm)(高さ:約26cm)(マチ:約19cm)

素材◆ネゴンダ

金具◆シルバー

付属品◆なし(商品のみ)

購入先◆エコリング



刻印 □P



◇◇◇商品の状態◇◇◇

通常使用による多少のスレ等使用感はございますが、

お写真の通り全体的にかなり綺麗な状態です！



✴︎商品の状態や見方は各々の感じ方に違いがあります。

神経質な方、中古品による細かい傷など気にされる方のご購入はご遠慮ください。



ご質問等はお気軽にご質問ください！



確実にお得なので是非この機会に♡



他サイトでも出品しておりますので、売れた場合は突然削除する事がありますのでご了承願いますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス

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ブラウン

茶