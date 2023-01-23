『NICENESS FRANCIS【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 22時 01分に出品され04月22日 22時 01分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NICENESSのFRANCIS クルーデッキセーターです。

サイズはL、カラーはグレーになります。



多少使用感はありますが、特に目立つ傷や汚れは無く状態は良いと思います。

タグも保管していたのでお付けします。



他にもNICENESS出品しているので、まとめ買いご希望の方はコメントください。

その他プロフィールをご一読お願い致します。



フレンチメリノとシルクネップをブレンドした、フレンチメリノネップ糸で編み立てたNICENESS流のUSNクルーデッキセーター。



身幅62、着丈69、袖丈 折り返し状態で62、折り返さないと70cm



カラー...グレー

ネック...クルーネック

素材...ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイスネス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NICENESS

FRANCIS