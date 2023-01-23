『adidas トラックジャケット ベロア ボルドー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 08時 12分に出品され03月07日 08時 12分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



✴︎✴︎adidas✴︎✴︎



サイズ表記：Ｌ



カラー：ボルドー





数えるほどしか着ておらず

ダメージ見当たらず写真の通り美品です。





値下げ不可です。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas





トラックジャケット ベロア ボルドー