『【安心品質0892】廃盤8174レッドウイングREDWING9.5送料込ビームス【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 12時 33分に出品され04月06日 12時 33分に終了予定です。即決価格は16,508円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆初心者の方も大歓迎！！当方の商品は高品質でお得！



【多数レッドウイングを出品しています】



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【サイズ】

◆ブランド：レッドウイング

◆アイテム名：８１７４（10年4月製造）

◆ＵＳサイズ：９.５Ｄ

◆日本サイズ約２７.５～２８.５ cｍ。アウトソール約３１.５ｃｍ。

◆素材：レザー 色：黒

◆箱：無

◆状態：上物レベル （0892）#86R



【モデル】

BEAMS別注のREDWINGの8174アイリッシュセッターのブラックスエードモデルです⭐︎

非常に人気のブラックスエードシリーズで即完売だった商品ですのでこの機会にぜひどうぞ！

最強コラボで現存数は僅かで復刻版ではないのでオークションにもなかなかでてきません！

メンテナンス済☆



【1】光触媒による強烈な脱臭

【2】紫外線照射によるばい菌や細菌の除菌除去

【3】専用ファンヒーターによる湿気の除去



※レッドウイングの正真正銘の本物になります！！

実物掲載しないものや写真加工した物、タグ等を載せていない偽物・低品質商品にはご注意ください！！

当方一点一点実物写真を掲載しています。



【配送】

送料無料キャンペーン！

ヤマト運輸(当方指定地域の方、概ね関西辺りまで)

メルカリ便(上記の以外)

※お住まいの地域よってどちらかになります。



通常1-2日にて発送していますが、仕事が忙しい場合は発送に3日かかる場合があります。





【備考】

ヴィンテージ理解の無い方は入札をお控えください。



商品一点もので人気の商品からなくなっていきますので、お早目のご入札宜しくお願いします。



※当方レッドウイングを定番からレア物まで多数出品しています。出品一覧・自己紹介も必ず御覧ください(^^)



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REDWING多数出品中^ ^



柄・デザイン···無地

履き口···紐

素材···スエード

ソールヒール形···フラット

シューズ丈···ミドル

カラー···ブラック

ブーツ型···ワーク

シューズ型···プレーントゥ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【安心品質0892】廃盤8174レッドウイングREDWING9.5送料込ビームス