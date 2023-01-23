『ロッキーマウンテン フェザーベッド ダウンベスト 36【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 20時 05分に出品され04月26日 20時 05分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで美品を譲っていただきましたが、

少し小さかったようで2.回ほどの着用だと思います



後ろのレザーの部分は少しキズがあります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ロッキーマウンテンフェザーベッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ロッキーマウンテン フェザーベッド ダウンベスト 36