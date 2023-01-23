『macbook 2015 early【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 04時 16分に出品され03月24日 04時 16分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バッテリー良好 動作確認済



カラー:ゴールド



画面割れ、ボディ凹みありません。

目視で見る限り綺麗な方だと思いますが、細かい擦り傷はあると思ってください。



神経質な方、新品のような品質を求める方は他をあたってください。



初期化してから発送致します。



macbook 2015 early



付属品...純正充電アダプターとCケーブル





画面サイズ···12インチ

OS···Mac OS Big sur

メモリ···8GB

ストレージ容量···256GB

ディスプレイ···内蔵Retinaディスプレイ



クレーム詐欺や、すり替え防止として返品不可とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし