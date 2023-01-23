『本皮 牛皮 バッグ 新品未使用品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 00時 04分に出品され04月09日 00時 04分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格5499999円
80 入札履歴
終了
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