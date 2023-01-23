『本皮 牛皮 バッグ 新品未使用品【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月09日 00時 04分に出品され04月09日 00時 04分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラウン



本皮 牛皮 バッグ

訳あり新品未使用品



サイズ

52x23x30cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 本皮 牛皮 バッグ 新品未使用品