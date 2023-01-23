『ボッテガ パデッド テック カセット ベルトバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月30日 08時 41分に出品され04月30日 08時 41分に終了予定です。即決価格は49,980円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1〜2年程前に阪急神戸で購入しました

新しい物を購入したので出品しました

夏の期間だけ数回使用しましたが、状態は良いと思います

※中古品となるため、神経質な方はご購入を遠慮ください



• マグネットクロージャー

• カラー： ブラック

• 金具： シルバー仕上げ

• サイズ：高さ10 cm 幅19 cm 奥行き5 cm

• コード： P02446305V 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボッテガヴェネタ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ボッテガ パデッド

テック

カセット

ベルトバッグ