『DALE OF NORWAYノルウェー製 チロルニットカーディガン ノルディック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 08時 15分に出品され04月05日 08時 15分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着堂ニット_セーター

#古着堂



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【商品説明】



DALE OF NORWAYノルウェー製 チロルニットカーディガン ノルディック



◉ブランド : DALE OF NORWAY



◉着用感 : M-L

◉表記サイズ : M

(カテゴリーは着用感のサイズを記載させていただきます。実寸サイズを参考にお願い致します)



◉実寸サイズ(平置き) : cm

着丈 : 62

肩幅 : 51.5

身幅 : 51.5

袖丈 : 53



◉素材 : ウール



◉ポイント :

古着特有のヴィンテージ・一点物アイテム

レアな雰囲気がたまらない商品です



◉状態 :

袖に小さな汚れはありますが

古着としてまだまだ着用いただけます！



#ダーレオブノルウェイ古着堂 A-4546 3850t10

#古着堂 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ダーレオブノルウェイ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DALE

OF

NORWAYノルウェー製

チロルニットカーディガン

ノルディック