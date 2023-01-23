『最安値★新品未使用★即配送 ダービーオブサンフランシスコ ベスト XS【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 21時 30分に出品され03月31日 21時 30分に終了予定です。即決価格は25,208円に設定されています。現在808件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今回のダービーベストは、着丈がかなり長くなったので、女性だけでなく、

170cmまでの方に需要の多い「サイズXS」。

現物は手元にあるので、すぐにお送りできます。

100%正規品です。

現物の写真や、購入明細も写真載せてます。



パッケージやタグ完品の新品未使用です。



ベルベルジン遊歩道のディレクター蒔田さんや

キムタクこと木村拓哉さんのテレビ着用で

今話題沸騰中のDerby of Sanfrancisco （ダービーオブサンフランシスコ

）よりDerby Vest ダービーベスト のご紹介です。カラーはブラックで裏地はゴールドです。



女性から170cmまでの小柄な男性はこのサイズで間違いないと思います。

現在完売で追加生産の予定もないので、今後値上がりが予想されます。

相場よりお安くしてますので、この機会にお見逃しなく。



商品名: 302 Black and Gold Vest



カラー:BLACK / ブラック



裏地：ゴールドペイズリー柄



サイズ：XS



身幅56 肩幅42.5 着丈（前59 後ろ72）



※実際に計測してます。誤差はご了承ください。



状態：新品未使用 タグ完品





1960年代より続くサンフランシスコを代表するブランド、「ダービー・オブ・サンフランシスコ」。こちらはその代名詞的ジャケットであるカップ・ショルダージャケット、通称「ダービージャケット」のスリーブをモディファイした「ダービーベスト」。様々な年代、様々な著名人も愛した西海岸を代表するカルチャーアイコンです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 最安値★新品未使用★即配送



ダービーオブサンフランシスコ

ベスト

XS