『極美品✨フェンディ ショルダーバッグ ズッキーノ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 20分に出品され03月12日 15時 20分に終了予定です。即決価格は15,650円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品をご覧いただきありがとうございます‼️



✿ 購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品





○アイテム

FENDI✨フェンディ ショルダーバッグ キャンバス レザー ベージュ ダークブラウン ズッキーノ



○サイズ

約ヨコ20.5cm

約タテ18cm

約ショルダー120-124cm



素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



○仕様

内側オープンポケット1



○状態

目立つ傷汚れ無く綺麗なバッグです♫

ファスナー、金具問題ありません。



中古品にご理解の上で、ご購入宜しくお願い致します。



即購入OKになります(*^^*)



sg-a-00138 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨フェンディ ショルダーバッグ ズッキーノ