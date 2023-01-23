『キヤノン CANON EF 70-200mm F2.8 L USM【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 06時 17分に出品され03月05日 06時 17分に終了予定です。即決価格は37,200円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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自己紹介に記載させて頂きます。



ご購入の際は、自己紹介も併せてご覧ください。



Y2452＃674



キヤノン CANON EF 70-200mm F2.8 L USM





‐付属する商品



■写真に写っている物のみとなります。







【コンディション】



◆外観



通常使用に伴うスレやキズ・塗装剥げがございます。



破損などのダメージはありません！



実用に問題のない外観です♪♪



※詳細は写真にてご確認ください。





◆光学



前玉にキズ・チリ・クモリがございますが、撮影に影響は感じませんでした。



光線状況に寄っては影響が出る可能性がございます。



テスト撮影も行いましたが、写りも評判通りで



大変綺麗な写真が撮れました！



◆動作



動作確認しましたが機能問題なく良好です！



引っかかり等もなくスムーズに動作します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン