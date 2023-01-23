『美品 バーバリー 現行 パーカー zip パネルチェック ノバチェック Sサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 20時 08分に出品され04月16日 20時 08分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年ほど前に購入したと思われます！

4回着用で洗濯は一度したか、していない程度です！

メンズのSサイズのゴールデンサイズです

オーバー気味です

目立つ傷や汚れはございません！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

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