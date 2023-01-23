『ヨーロッパ古着【チロリアン リネン スエード テーラードジャケット】メンズ2XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 15時 01分に出品され03月16日 15時 01分に終了予定です。即決価格は9,932円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☆ヨーロッパ古着☆vintage【オーストリア チロリアン 麻 リネン スエード テーラードジャケット】フォークロア 民族 メンズ2XL-3XL程







東欧オーストリア ドイツ南部 アルプス地方の民族衣装、チロリアンジャケット

裏地付きのしっかりとした厚みあるリネン製です。



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【サイズ】メンズ2XL-3XL程

【カラー】アッシュベージュ系

【詳細サイズ】

肩幅 : 約 56cm

身幅 : 約 62cm

着丈 : 約 81cm

袖丈 : 約 63cm

※素人採寸なので参考程度にお願い致します。



【コンディション】

・クリーニング済み。

・一部シミやよごれあります。

・多少の使用感はありますが、目立つダメージはありません。





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★中古品ですので神経質な方はお控え下さい。



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カラー···ベージュ



素材···麻



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヨーロッパ古着【チロリアン

リネン

スエード

テーラードジャケット】メンズ2XL