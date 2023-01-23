『【美品】SanDisk Extreme PRO SSD 2TB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 34分に出品され04月15日 21時 34分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2022年の冬頃に購入しました。

作業環境が変わり使用機会がなくなったため出品します。



使用頻度としてはバックアップ用としての使用だったので数回程度しか使用した程度です。



転送速度が速いので動画編集や大容量のデータのバックアップをする人におすすめです。

耐久性もあるので外での使用にも相性抜群です。



状態としては表面に擦れが若干ある程度でその他の部分は比較的綺麗です。

動作につきましては全く問題がありませんので多少の擦れが気にならない方にはおすすめです。



【内容】

SSD本体

Type Cケーブル



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商品名：SanDisk Extreme PRO SSD 外付け 2TB

スピード：USB 3.2 Gen 2x2 最大2000MB/秒

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