『【美品】SanDisk Extreme PRO SSD 2TB【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 21時 34分に出品され04月15日 21時 34分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>外付けハードディスク・ドライブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|サンディスク
BUFFALO 外付けハードディスク 4TB ブラック HD-AD4U3
¥ 8190
SanDisk SSD 外付け 2TB USB3.2Gen2
¥ 10710
【新品未開封品】SanDisk 外付け SSD 1TB 【5年保証付】
¥ 10140
Nextorage 日本メーカー SSD 外付け 2TB NX-P2SE2TB
¥ 14000
【新品】BUFFALO HD-EDS4U3-BE 4TB 外付けハードディスク
¥ 8346
【新品未使用】PC用外付けHDD BUFFALO HD-GD6.0U3D 6TB
¥ 12500
I-O DATA ネットワーク接続HDD(NAS) 3TB LAN DISK
¥ 9984
DVDデュプリケーター 1対7 320GBHDD搭載
¥ 12935
pine様専用 新品 未使用SanDisk 外付けSSD 4TB 2点セット
¥ 39600
【箱無し】BUFFALO SSD 2TB
¥ 11050
◆新品未開封◆LANDISK Z Server2022 4ドライブNAS16TB
¥ 88920
SanDisk 外付けSSD 2TB
¥ 10399
QNAP NAS TS-412
¥ 9360
Cloud Shelter X系列 NAS 4ベイ
¥ 11500
[3個セット 48TB 稀少2000時間程度]WD 16TB HDD HC550
¥ 45900
BUFFALO SSD 1.0TB SSD-PST1.0U3BA/D
¥ 10842
Kingston XS1000 SSD 2TB [新品未使用]
¥ 9360
おもいでばこ PD-1000S-L 2T
¥ 7644
落札価格11500円
111 入札履歴
終了
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