『Jin-Machine featuring16 閣下 チェキ 254枚セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 20分に出品され03月24日 22時 20分に終了予定です。即決価格は12,700円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⚠お手数をおかけしますがプロフィールのご一読をお願いいたしますm(_ _)m⚠



バラ売りの場合1枚111円です。

3枚以上でのご購入をお願いします。

コメントからご希望の番号をお申し付け下さい。

（例 : A-1）

※枚数・合計金額に関わらずお値下げ不可です。



提示価格は全てまとめてのお値段です。

全てご希望の場合はこのままご購入下さい。



チェキホルダーに入れて保管していましたが、あくまでも1度は人の手に渡った物ですので完璧な物をお求めの方、細かい所が気になる方はご遠慮下さいませm(_ _)m



ジンマグッズ一覧

#わんこジンマグッズ



#jinmachine

#ジンマシーン

#featuring16

#ゴールデンボンバー

#金爆

#鬼龍院翔

#ヴィジュアル系

#V系

#VisualKei

#VKei



アイテム種別...チェキ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: やや傷や汚れあり