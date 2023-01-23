『ニンジャテント【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 23時 15分に出品され05月02日 23時 15分に終了予定です。即決価格は24,840円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年購入したニンジャテントのみスティックは付属しません。一度庭で設営しただけですのでキャンプでの使用はありません。

多少の汚れはあるかもしれません。

使用する機会がないのでどなたか使ってくれる方がいればと思い出品いたします。

写真の物が全てです。シーム処理もしていません。

色はダークベージュです。質問などあれば宜しくお願いします。

購入後の返品交換などはできません。一度人の手にわたり設営もしているので神経質な方はご遠慮ください。

スティックセットでの販売も可能です。



最大収容人数···1人 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: パーゴワークス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テント・タープ タグ ニンジャテント